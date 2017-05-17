Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 17/05/2017 18:29

Emniyet'te FETÃ– operasyonu 93 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

bylock operasyonu

FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan emniyet mensubu 93 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ä°stanbul KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±lan 137 kiÅŸinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla Ä°stanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleÅŸme programÄ± "Bylock" kullandÄ±klarÄ± gerekçesiyle ihraç edilmiÅŸ ve açÄ±kta olan 137 emniyet mensubundan 93'ü yakalandÄ±.HaklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± olan 44 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü bildirildi.

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