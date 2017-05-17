Tunceli'de polis noktasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

Tunceli-OvacÄ±k karayolunda bulunan polis noktasÄ±nda bugÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda terÃ¶ristin Ã¼zerindeki bomba dÃ¼zeneÄŸini patlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

OvacÄ±k Ä°lçesi’nde polis kontrol noktasÄ±na bugün saat 15.30’da gasp ettiÄŸi hafif ticari araçla yaklaÅŸan bir PKK’lÄ± terörist, güvenlik güçleri ile önce çatÄ±ÅŸmaya girdi. Polis kontrol noktasÄ±na intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunmak isteyen terörist çatÄ±ÅŸmada etkisiz hale getirilirken, çatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda üzerindeki bomba düzeneÄŸini de patlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilen teröristin gasp ettiÄŸi araçtaki incelemesi sürüyor.

Tunceli ValiliÄŸinden konu ile ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, bugün saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Tunceli-OvacÄ±k karayolu Ä°l merkezi uygulama noktasÄ±na yaklaÅŸan içerisinde 1 kiÅŸinin bulunduÄŸu ÅŸüpheli araca güvenlik güçlerince durmasÄ± yönünde ikaz yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve araçtan inmesi için sesli uyarÄ±da bulunulduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada, “Bahse konu araçta bulunan leÅŸker kÄ±yafetli 1 ÅŸahÄ±s güvenlik güçlerimize ateÅŸ açmak suretiyle saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunmuÅŸ olup, güvenlik güçlerimizce anÄ±nda ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu ÅŸahÄ±s vurularak etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°limizde terörist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalar azim ve kararlÄ±lÄ±kla sürdürülmektedir” denildi.