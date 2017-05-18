Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/05/2017 07:27

6 terÃ¶rist hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirildi

terÃ¶r operasyonu

Hakkari ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kentte baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de PKK'lÄ± teröristlere yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince yürütülen müÅŸterek çalÄ±ÅŸmalar sonucunda, merkeze baÄŸlÄ± KavaklÄ± köyü kÄ±rsal alanÄ±nda barÄ±ndÄ±klarÄ± tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na yönelik hava harekatÄ± düzenlendiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada, operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

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