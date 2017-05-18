Ä°zmir ValiliÄŸi 19 MayÄ±s kutlamalarÄ±nÄ± iptal etti

Ä°zmir ValiliÄŸi, 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ anma GeÃ§nÃ§lik ve Spor BayramÄ± tÃ¶renlerini geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ meydana gelen trafik kazasÄ± nedeniyle iptal etti

BazÄ± illerde 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± törenleri, çeÅŸitli gerekçeler öne sürülerek iptal edilirken, Ä°zmir ValiliÄŸi’nden de iptal kararÄ± geldi. Valilik, bayramdaki gösteri ve eÄŸlence aktivitelerini programdan kaldÄ±rdÄ±. Ä°ptal gerekçesi olarak Marmaris’teki kaza gösterildi. Ä°ptal kararÄ±nÄ±n, vali yardÄ±mcÄ±sÄ± UÄŸur Kolsuz’un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ±da alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen valilik açÄ±klamasÄ±nda, “ProgramÄ±n gösteriler bölümü, Ä°zmir’in Buca ilçesinden Marmaris’e giden midibüsün 13 MayÄ±s 2017 günü yaptÄ±ÄŸÄ± kaza neticesinde 24 kiÅŸinin vefat etmesi üzerine Ä°zmir ValiliÄŸi’mizin kararÄ± ile iptal edilmiÅŸtir’ denildi. Bayramda gösteri ve eÄŸlence etkinliklerinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, resmi tören programÄ±ndaki saygÄ± duruÅŸu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± ve ÅŸiirlerin okunmasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BELEDÄ°YE BAYRAM KUTLAMASINI YAPACAK

Gözlerin çevrildiÄŸi Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ise kutlama programÄ±nda hiçbir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Belediye, 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± etkinliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik yapmadÄ±. Konser, dans ve spor etkinlikleriyle gerçekleÅŸecek festivalin kalbi Ä°nciraltÄ± Kent OrmanÄ±'nda atacak.