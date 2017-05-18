Dilek feneri kullanÄ±mÄ± o tarihler arasÄ±nda yasaklandÄ±

Burdur'da orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek adÄ±na Haziran'dan Ekim'e kadar dilek feneri ve benzeri Ã¼rÃ¼nlerin kullanÄ±mÄ± yasaklandÄ±

Burdur Orman YangÄ±nlarÄ±yla Mücadele Komisyonu toplantÄ±sÄ± Vali Åžerif YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±. 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezi MüdürlüÄŸü Salonu'ndaki toplantÄ±da Orman Bölge Müdürü Ä°smail Tüfekçi tarafÄ±ndan, orman yangÄ±nlarÄ± ile mücadele kapsamÄ±nda yürütülen çalÄ±ÅŸmalar ve alÄ±nan tedbirlerle ilgili sunum yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan orman yangÄ±nlarÄ± ile mücadele kapsamÄ±nda alÄ±nmasÄ± gereken ortak önlemler ile görev ve sorumluluklar karara baÄŸlandÄ±. Ä°l sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde 'dilek feneri' ve benzeri ad altÄ±nda satÄ±lan, havada uzun mesafe uçabilen ve düÅŸtüÄŸü yeri yakma özelliÄŸine sahip nesnelerin satÄ±ÅŸÄ± ve kullanÄ±mÄ± 1 Haziran-31 Ekim 2017 tarihleri arasÄ±nda yasaklandÄ±. Bu yÄ±l yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n geçen yÄ±llara göre daha az olduÄŸunu söyleyen Vali Åžerif YÄ±lmaz, "Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± da mevsim normallerinin üzerinde devam edecek gibi, bu ikisini yan yana koyduÄŸumuzda orman yangÄ±n riski açÄ±sÄ±ndan bu yÄ±l yüksek risk var. Onun için hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± en üst seviyede tutmamÄ±z lazÄ±m. YangÄ±na ilk müdahale en önemli husus. Onun içinde köylere verilen su tankerleri dahil olmak üzere müdahale edecek ekiplerin bilinçlendirilmesi ve onlarÄ±n eÄŸitilmesi de diÄŸer önemli bir husus" dedi.

KazasÄ±z bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunan Vali YÄ±lmaz, ÅŸöyle dedi: "Terör tehdidiyle halen karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸumuz bir dönemde özellikle arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n buna dikkat etmesi lazÄ±m. Arazide ormanlÄ±k alanda yabancÄ± ÅŸahÄ±slar varsa bunun derhal güvenlik kuvvetlerine bildirilmesi lazÄ±m. Sabotajlara karÅŸÄ±, orman yangÄ±nlarÄ±nÄ± çÄ±karma ihtimaline karÅŸÄ± da bizim bu kiÅŸilerin bu iÅŸleri yapabileceÄŸini, özellikle turizm bölgesinin hemen kenarÄ±nda olmamÄ±z nedeniyle de terör örgütlerinin buralara yönelebileceÄŸini de deÄŸerlendirelim. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teÅŸkilatÄ±mÄ±z ve diÄŸer kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n da bu konuda hassas olmasÄ± lazÄ±m."