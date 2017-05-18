Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/05/2017 12:27

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen avukatlar hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

bylock operasyonu

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 22'si avukat ve 3'Ã¼ TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde, örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 22'si avukat, 3'ü Türkiye Barolar BirliÄŸi personeli 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve ifadeleri alÄ±nmak üzere emniyete götürüldüÄŸü belirtildi. HaklarÄ±nda karar çÄ±karÄ±lan diÄŸer zanlÄ±larÄ± gözaltÄ±na alma iÅŸleminin ise sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

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