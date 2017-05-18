DiyarbakÄ±r'da korkutan patlama sesi

DiyarbakÄ±rÄ±n Sur ilÃ§esinde 2 piknik tÃ¼pÃ¼ iÃ§erisine yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde imha edildi. Patlama sesi paniÄŸe neden oldu

Sur Ä°lçesinde daha önce çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸun olarak meydana geldiÄŸi ve halen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sürdüÄŸü BardakçÄ± sokak sonunda 2 piknik tüpü bulundu. YapÄ±lan incelemede tüplerin el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±ya çevrildiÄŸini belirleyen polis, durumu bomba imha uzmanlarÄ±na haber verdi. SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sürdüÄŸü Sur ilçesinde bulunan iki adet piknik tüpü bomba uzmanlarÄ±nÄ±n müdahalesiyle imha edildi.Ä°mha sÄ±rasÄ±nda kentin bir çok noktasÄ±ndan duyulan patlama sesi paniÄŸe neden oldu. Ancak, patlamanÄ±n kontrollü patlama olduÄŸunu duyan vatandaÅŸlar rahatladÄ±. SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanlarda güvenlik güçlerinin patlayÄ±cÄ± arama çalmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü belirtildi.