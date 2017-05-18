Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 18/05/2017 17:36

Ä°zmir'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisi 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

terÃ¶r operasyonu

Ä°zmir'in bazÄ± ilÃ§elerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Edinilen bilgiye göre, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, terör örgütleri MKP/HKO ve TKP/ML adÄ±na kentte faaliyet yürüten kiÅŸilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile AliaÄŸa, Menemen ve TorbalÄ± ilçelerindeki eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 15 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Adreslerde yapÄ±lan aramalarda çok sayÄ±da örgütsel doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler emniyete götürüldü.

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