Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/05/2017 08:45

Ä°stanbul'da DAEÅž ÅŸÃ¼phelisi 12 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

daeÅŸ operasyonu

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 12 yabancÄ± uyruklu kiÅŸi yakalandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, DEAÅž'la baÄŸlantÄ±lÄ± faaliyetlerin tespiti ile örgüte eleman temin kiÅŸilere yönelik çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Silivri, Maltepe, BaÄŸcÄ±lar ve Güngören'de belirlenen 6 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerçekleÅŸtirdi.Söz konusu binalarÄ±n bulunduÄŸu sokaklarda geniÅŸ güvenlik önlemi alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan operasyona özel hareket polisleri de destek verdi.BazÄ± binalara kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rarak giren ekipler, örgütle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu belirlenen 5 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.AyrÄ±ca, aynÄ± adreslerde bulunan ve çatÄ±ÅŸma bölgelerine gideceÄŸi deÄŸerlendirilen yabancÄ± uyruklu 12 kiÅŸi de yakalandÄ±.

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