Ä°ki lise Ã¶ÄŸrencisi el ele tutuÅŸup Ã¶lÃ¼me atladÄ±

MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe Ä°lÃ§esi'nde iki lise Ã¶ÄŸrencisi el ele tutuÅŸarak 100 metrelik uÃ§urumdan atladÄ±

Olay, dün saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda kenti kuÅŸbakÄ±ÅŸÄ± gören Masa DaÄŸÄ±'nda meydana geldi. MuÄŸla'daki çeÅŸitli liselerde eÄŸitim gören 4'ü kÄ±z, 1'i erkek toplam 5 öÄŸrenci manzara izlemek için Masa DaÄŸÄ±'na çÄ±ktÄ±. ÖÄŸrencilerden 18 yaÅŸÄ±ndaki Yonca Kurt ile aynÄ± yaÅŸtaki arkadaÅŸÄ± Melek Basalak, henüz belirlenemeyen bir nedenle el ele tutuÅŸarak yaklaÅŸÄ±k 100 metre yükseklikten uçurumdan atladÄ±. OlayÄ± gören ve büyük bir ÅŸok yaÅŸayan arkadaÅŸlarÄ± durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Orada bulunan Melek Basalak'Ä±n kardeÅŸi Dilek Basalak da sinir krizleri geçirdi.Bölgeye 112 SaÄŸlÄ±k ekipleri ve polis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaÅŸÄ±k 3 saat süren çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 2 öÄŸrencinin uçurumdaki cesetlerine ulaÅŸtÄ±.SavcÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan liseli Yonca Kurt ve Melek Basalak'Ä±n cesetleri otopsi için MuÄŸla Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sürüyor.