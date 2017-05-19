19 MayÄ±s 2017 yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak

Meteorolojiden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava hakim olacak

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n güney ve batÄ±sÄ±nda yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 16

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu 21

Ä°zmir: Çok bulutlu, doÄŸu ilçeleri aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n gece saatlerinden sonra güney ve doÄŸu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 28

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Antalya: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 16

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yerel olarak saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 31