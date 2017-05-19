Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/05/2017 09:31

19 MayÄ±s 2017 yurt genelinde hava durumu nasÄ±l olacak

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Meteorolojiden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurdun bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava hakim olacak

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n güney ve batÄ±sÄ±nda yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 16

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu 21

Ä°zmir: Çok bulutlu, doÄŸu ilçeleri aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n gece saatlerinden sonra güney ve doÄŸu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 28

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Antalya: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 16

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yerel olarak saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 31

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Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§

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lise Ã¶ÄŸrencileri

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MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe Ä°lÃ§esi'nde iki lise Ã¶ÄŸrencisi el ele tutuÅŸarak 100 metrelik uÃ§urumdan atladÄ±