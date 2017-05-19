TÃ¼rkiye 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor bayramÄ±nÄ± kutluyor

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor bayramÄ± yurtta coÅŸkuyla kutlanÄ±yor

Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± ile Gençlik HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, beraberindeki gençlik heyeti ile AnÄ±tkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.AnÄ±tkabir'de düzenlenen tören, saat 09.30'da Gençlik ve Spor BakanÄ± KÄ±lÄ±ç ve beraberindeki gençlik heyetinin, AslanlÄ± Yol'dan yürüyüÅŸüyle baÅŸladÄ±. Mozoleye çelenk bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. Mozoledeki törenin ardÄ±ndan Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç ve beraberindekiler Misak-Ä± Milli Kulesi'ne geçti.Misak-Ä± Milli Kulesi'nde AnÄ±tkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan KÄ±lÄ±ç, ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:

"Zat-Ä± alinizin 98 yÄ±l önce Samsun'dan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tarihi yolculuk, sizlerin önderliÄŸindeki inançlÄ± yürüyüÅŸ ile Ankara'da Cumhuriyetimizin kurulmasÄ±yla hedefe ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ve SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸrÄ±larÄ± ile meydanlarÄ± doldurmuÅŸ, kutlu emanetinize can pahasÄ±na sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Gençlerimiz bu direniÅŸin en ön safÄ±nda yer alarak geleceÄŸimizin teminatÄ± olduklarÄ±nÄ± bir kere daha ispat etmiÅŸlerdir. Gençlere olan güvenimiz, 16 Nisan'da onlarÄ± TBMM'ye götüren yasa teklifi ile sembolleÅŸmiÅŸ ve Gazi Meclisimizin kapÄ±larÄ± 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduran her gencimize sonuna kadar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BaÅŸta zat-Ä± aliniz olmak üzere milli mücadele kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±, ÅŸehit ve gazilerimizi rahmet ve ÅŸükranla anÄ±yor, 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±nÄ±zÄ±n kutlu olmasÄ±nÄ± diliyorum."

19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Taksim'deki Cumhuriyet AnÄ±tÄ± önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamÄ±nda, Ä°stanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Ä°l Müdürü Ä°brahim Ä°lhami Koç tarafÄ±ndan Cumhuriyet AnÄ±tÄ±'na çelenk bÄ±rakÄ±ldÄ±. Daha sonra saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. Törene CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, parti temsilcileri, öÄŸretmenler, öÄŸrenciler ve 19 MayÄ±s için Azerbaycan'dan gelen gazi askerler katÄ±ldÄ±. Tören, Cumhuriyet AnÄ±tÄ± önünde fotoÄŸraf çekimi ardÄ±ndan sona erdi.