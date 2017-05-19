Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/05/2017 11:34

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Ata'nÄ±n huzuruna Ã§Ä±ktÄ± ve deftere bunlarÄ± yazdÄ±

Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla AnÄ±tkabir'i ziyaret etti

Bakan KÄ±lÄ±ç'Ä±n mozoleye çelenk bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. Bakan KÄ±lÄ±ç, beraberindeki gençlerle birlikte hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirdikten sonra Misak-Ä± Milli Kulesi'ne geçerek AnÄ±tkabir Özel Defterini imzaladÄ±. KÄ±lÄ±ç, AnÄ±tkabir Özel Defterine ÅŸu ifadeleri yazdÄ±:

"Aziz Atatürk; zat-Ä± alinizin 98 yÄ±l önce Samsun'dan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tarihi yolculuk, sizlerin önderliÄŸindeki inançlÄ± yürüyüÅŸ, ile Ankara'da Cumhuriyetimizin kurulmasÄ±yla hedefe ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸrÄ±larÄ± ile meydanlarÄ± doldurmuÅŸ, kutlu emanetinize can pahasÄ±na sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Gençlerimiz bu direniÅŸin en ön tarafÄ±nda yer alarak geleceÄŸimizin teminatÄ± olduklarÄ±nÄ± bir kez daha ispat etmiÅŸlerdir. Gençlere olan güvenimiz, 16 Nisan'da onlarÄ± TBMM'ye götüren yasa teklifi ile sembolleÅŸmiÅŸ ve Gazi Meclisimizin kapÄ±larÄ± 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduran her gencimize sonuna kadar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BaÅŸta zat-Ä± aliniz olmak üzere milli mücadele kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±, ÅŸehit ve gazilerimizi rahmet ve ÅŸükranla anÄ±yor; 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Genlik ve Spor BayramÄ±nÄ±zÄ±n kutlu olmasÄ±nÄ± diliyorum."

Misak-Ä± Milli Kulesi'nden çÄ±kan Bakan KÄ±lÄ±ç'a gençlerin ilgisi büyük oldu. Gençlerin isteklerini geri çevirmeyen KÄ±lÄ±ç, onlarla beraber selfie çektirdi. Törenin arÄ±ndan AnÄ±tkabir vatandaÅŸlarÄ±n ziyaretine açÄ±ldÄ±.

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