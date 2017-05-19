Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/05/2017 15:05

Ä°ÅŸitme engelli Ã§ocuklar Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ± okudu

samsunda 19 mayÄ±s

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda iÅŸitme engelli Ã§ocuklar ve milli sporcular Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ± her beraber okudu

Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. Ä°ÅŸitme Engelliler Yaz Spor OyunlarÄ± (2017 Deaflympics) öncesinde, iÅŸitme engelli çocuklar ve milli sporcular, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± iÅŸaret diliyle okudu.19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± etkinleri kapsamÄ±nda Olimpiyat OyunlarÄ± Genel KoordinatörlüÄŸü önünde düzenlenen etkinlikte, üzerinde Türk bayraÄŸÄ± bulunan tiÅŸört giyen sporcular ile iÅŸitme engelli 50 kiÅŸiden oluÅŸan koro, iÅŸaret diliyle Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ã‡arÅŸÄ± Grubu

Ã‡arÅŸÄ± Ã¼yeleri AnÄ±tkabir'de Ata'nÄ±n huzuruna Ã§Ä±ktÄ±

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± nedeniyle Ã‡arÅŸÄ± Grubu AnÄ±tkabir'i ziyaret etti

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Dikkat 11 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 11 ilde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

tatil yoÄŸunluÄŸu

3 gÃ¼nlÃ¼k tatil otoyolda trafiÄŸi felÃ§ etti

Bu yÄ±l 19 MayÄ±s tatilinin Cuma gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesi nedeniyle tatil gÃ¼nÃ¼ 3'e yÃ¼kseldi. ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatili fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar yola Ã§Ä±karak trafiÄŸin yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na neden oldu