Ä°ÅŸitme engelli Ã§ocuklar Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ± okudu

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda iÅŸitme engelli Ã§ocuklar ve milli sporcular Ä°stiklal MarÅŸÄ±nÄ± her beraber okudu

Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. Ä°ÅŸitme Engelliler Yaz Spor OyunlarÄ± (2017 Deaflympics) öncesinde, iÅŸitme engelli çocuklar ve milli sporcular, Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± iÅŸaret diliyle okudu.19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± etkinleri kapsamÄ±nda Olimpiyat OyunlarÄ± Genel KoordinatörlüÄŸü önünde düzenlenen etkinlikte, üzerinde Türk bayraÄŸÄ± bulunan tiÅŸört giyen sporcular ile iÅŸitme engelli 50 kiÅŸiden oluÅŸan koro, iÅŸaret diliyle Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ± söyledi.