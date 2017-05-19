19 MayÄ±s tatili Yunan adalarÄ±nda yoÄŸunluk yarattÄ±

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±nÄ±n da tatil olmasÄ± nedeniyle bu hafta sonu tatil gÃ¼nÃ¼ 3'e yÃ¼kseldi. Tatil nedeniyle Yunan adalarÄ±nda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±

Hafta sonunun 19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor BayramÄ±'yla birleÅŸmesini fÄ±rsat bilerek tatilini Yunanistan'Ä±n Ege'deki adalarÄ±nda geçirmek isteyenler, AyvalÄ±k Deniz Hudut KapÄ±sÄ± önünde yoÄŸunluÄŸa neden oldu. Ä°stanbul, Ä°zmir, Bursa, BalÄ±kesir ve Kocaeli gibi büyükÅŸehirlerden gelenler, hudut kapÄ±sÄ± önünde uzun kuyruklar oluÅŸturdu. AyvalÄ±k-Midilli arasÄ±nda feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yüzlerce metre uzayan kuyruklar nedeniyle ek seferler koymak zorunda kaldÄ±.

Turizmcilerden Ahmet Soyak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 19 MayÄ±s tatili için Midilli baÅŸta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasÄ±na yoÄŸun talep olduÄŸunu söyledi.Midilli-AyvalÄ±k arasÄ±nda ek seferler düzenlemek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Soyak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"YoÄŸun iÅŸ temposu nedeniyle büyük ÅŸehirlerde bunalan çalÄ±ÅŸanlar, 3 günlük tatili en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmek istiyor. Yunanistan'Ä±n Ege'deki adalarÄ±nÄ±n ekonomik olmasÄ± baÅŸta olmak üzere, tatilcilerin yabancÄ± bir ülkeyi görmek istemesi ve tatilin 3 gün olmasÄ± talebi arttÄ±rdÄ±. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen oldukça yoÄŸun bu talebi karÅŸÄ±layabilmek için ek seferler düzenledik. Bu yoÄŸunluk bugün baÅŸladÄ±. Cumartesi ve pazar günü de artarak devam edecektir. Bu 3 günlük tatil, turizm sezonu öncesinde AyvalÄ±k esnafÄ±na ve biz turizm acentelerine can suyu oldu."

Soyak, sadece cuma günü AyvalÄ±k'tan Midilli AdasÄ±'na yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸiye bilet kesildiÄŸini, rezervasyonlarla birlikte bu sayÄ±nÄ±n 2 bini aÅŸacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸini de sözlerine ekledi.

"3 GÜNLÜK TATÄ°L FIRSAT"

Tatilcilerden BaÅŸak Tutucu da 19 MayÄ±s tatilini ailesiyle birlikte Yunanistan'Ä±n Midilli AdasÄ±'nda geçirmek istediÄŸini ifade ederek "Bugüne kadar Yunanistan'Ä±n Ege Denizi'ndeki pek çok adasÄ±nÄ± gezdik. Midilli AdasÄ±'nÄ± görmemiÅŸtik. Åžimdi ise bu güzel adayÄ± görmeye gidiyoruz. Türkiye'de tatil yapmak ekonomik anlamda bizi biraz yorduÄŸu için tatil fÄ±rsatlarÄ±nÄ± Ege AdalarÄ±'ndan yana deÄŸerlendirmek durumunda kalÄ±yoruz." dedi.Yunanistan'Ä± görmeyi çok istediÄŸini aktaran tatilcilerden Eser Esirgen ise 3 günlük tatilin kendileri için fÄ±rsat olduÄŸunu ve tercihlerini de Midilli AdasÄ±'ndan yana kullanmaya karar verdiklerini kaydetti.