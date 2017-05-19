Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/05/2017 15:32

3 gÃ¼nlÃ¼k tatil otoyolda trafiÄŸi felÃ§ etti

tatil yoÄŸunluÄŸu

Bu yÄ±l 19 MayÄ±s tatilinin Cuma gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesi nedeniyle tatil gÃ¼nÃ¼ 3'e yÃ¼kseldi. ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatili fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar yola Ã§Ä±karak trafiÄŸin yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na neden oldu

Hafta sonunun 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± tatiliyle birleÅŸmesini fÄ±rsat bilerek Edremit Körfezi ve Ä°zmir’e gitmek için sabahÄ±n erken saatlerinde yola çÄ±kan tatilciler, Bursa-Ä°zmir kara yolunda yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Bursa-Ä°zmir kara yolunda yoÄŸunluk sebebiyle trafik akÄ±ÅŸÄ±nda zaman zaman aksamalar yaÅŸanÄ±yor. Karacabey Bölge Trafik ekipleri, 3 günlük tatil sebebiyle bazÄ± tedbirler aldÄ±. MustafakemalpaÅŸa giriÅŸinde yol yapÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n tatil sebebiyle durdurulmasÄ± trafiÄŸi büyük ölçüde rahatlattÄ±. Uluabat Mahallesi’ndeki lambalarla kontrollü geçiÅŸler saÄŸlanÄ±rken, yoÄŸunluktan dolayÄ± kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu.

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Ã‡arÅŸÄ± Grubu

Ã‡arÅŸÄ± Ã¼yeleri AnÄ±tkabir'de Ata'nÄ±n huzuruna Ã§Ä±ktÄ±

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± nedeniyle Ã‡arÅŸÄ± Grubu AnÄ±tkabir'i ziyaret etti

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Dikkat 11 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 11 ilde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

yunan adalarÄ±

19 MayÄ±s tatili Yunan adalarÄ±nda yoÄŸunluk yarattÄ±

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±nÄ±n da tatil olmasÄ± nedeniyle bu hafta sonu tatil gÃ¼nÃ¼ 3'e yÃ¼kseldi. Tatil nedeniyle Yunan adalarÄ±nda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±