3 gÃ¼nlÃ¼k tatil otoyolda trafiÄŸi felÃ§ etti

Bu yÄ±l 19 MayÄ±s tatilinin Cuma gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesi nedeniyle tatil gÃ¼nÃ¼ 3'e yÃ¼kseldi. ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatili fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar yola Ã§Ä±karak trafiÄŸin yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na neden oldu

Hafta sonunun 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ± tatiliyle birleÅŸmesini fÄ±rsat bilerek Edremit Körfezi ve Ä°zmir’e gitmek için sabahÄ±n erken saatlerinde yola çÄ±kan tatilciler, Bursa-Ä°zmir kara yolunda yoÄŸunluk oluÅŸturdu. Bursa-Ä°zmir kara yolunda yoÄŸunluk sebebiyle trafik akÄ±ÅŸÄ±nda zaman zaman aksamalar yaÅŸanÄ±yor. Karacabey Bölge Trafik ekipleri, 3 günlük tatil sebebiyle bazÄ± tedbirler aldÄ±. MustafakemalpaÅŸa giriÅŸinde yol yapÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n tatil sebebiyle durdurulmasÄ± trafiÄŸi büyük ölçüde rahatlattÄ±. Uluabat Mahallesi’ndeki lambalarla kontrollü geçiÅŸler saÄŸlanÄ±rken, yoÄŸunluktan dolayÄ± kilometrelerce araç kuyruÄŸu oluÅŸtu.