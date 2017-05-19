Dikkat 11 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 11 ilde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, GümüÅŸhane, Bayburt, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün öÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.AçÄ±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden yÄ±ldÄ±rÄ±m, su baskÄ±nÄ±, kuvvetli rüzgar, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± tedbirli davranÄ±lmasÄ± istendi.