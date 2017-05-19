Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 19/05/2017 15:35

Dikkat 11 il iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 11 ilde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, GümüÅŸhane, Bayburt, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün öÄŸleden sonra ve akÅŸam saatlerinde gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi bildirildi.AçÄ±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden yÄ±ldÄ±rÄ±m, su baskÄ±nÄ±, kuvvetli rüzgar, ulaÅŸÄ±mda aksamalar ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± tedbirli davranÄ±lmasÄ± istendi.

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Ã‡arÅŸÄ± Grubu

Ã‡arÅŸÄ± Ã¼yeleri AnÄ±tkabir'de Ata'nÄ±n huzuruna Ã§Ä±ktÄ±

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± nedeniyle Ã‡arÅŸÄ± Grubu AnÄ±tkabir'i ziyaret etti

tatil yoÄŸunluÄŸu

3 gÃ¼nlÃ¼k tatil otoyolda trafiÄŸi felÃ§ etti

Bu yÄ±l 19 MayÄ±s tatilinin Cuma gÃ¼nÃ¼ne denk gelmesi nedeniyle tatil gÃ¼nÃ¼ 3'e yÃ¼kseldi. ÃœÃ§ gÃ¼nlÃ¼k tatili fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar yola Ã§Ä±karak trafiÄŸin yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na neden oldu

yunan adalarÄ±

19 MayÄ±s tatili Yunan adalarÄ±nda yoÄŸunluk yarattÄ±

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±nÄ±n da tatil olmasÄ± nedeniyle bu hafta sonu tatil gÃ¼nÃ¼ 3'e yÃ¼kseldi. Tatil nedeniyle Yunan adalarÄ±nda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±