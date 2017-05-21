Ankara'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki DAEÅž'liler Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ankara'da yapÄ±lan operasyon sonucunda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen DAEÅž Ã¼yesi 2 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Emniyet güçleri, istihbarat çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda, Etimesgut ilçesi YapracÄ±k Mahallesi TOKÄ° konutlarÄ± bölgesine operasyon düzenledi.Operasyonda, Ankara'ya eylem yapmak üzere geldikleri ve terör örgütü DEAÅž mensubu olduklarÄ± deÄŸerlendirilen 2 kiÅŸi, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, teröristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± dairede inceleme yaptÄ± ve yetkililerden bilgi aldÄ±.Olay yerinde AA muhabirine açÄ±klamalarda bulunan Vali Topaca, Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinesinde Ä°stanbul ve Ankara polisinin ortaklaÅŸa yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸma neticesinde düzenlenen operasyonda 2 erkek teröristin etkisiz hale getirildiÄŸini söyledi.Operasyonun, Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±nan bir teröristin verdiÄŸi ifadelerin ardÄ±ndan düzenlendiÄŸini belirten Topaca, ÅŸu bilgileri verdi:

"Ä°stanbul'dan takip edilen Azerbaycan uyruklu kiÅŸinin DEAÅž üyesi olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor. Son günlerde hareketli olmasÄ± ve araç kiralayarak Ankara'ya gelmesinden ÅŸüphelenilmiÅŸ, buraya bu 2 kiÅŸiyi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Kendisi ile bu kiÅŸilerin DEAÅž üyesi olduÄŸu ve eylem yapmak üzere Ankara'ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde ifade vermesinden sonra bu operasyon çok acilen planlanmÄ±ÅŸ, müdahalede 2 kiÅŸi ölü ele geçirilmiÅŸtir."

Silahlar ve el bombalarÄ± bulundu

Teröristlere iliÅŸkin bilgilerin henüz netlik kazanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Topaca, "Kim olduklarÄ± henüz çok net deÄŸil, kimliklerini daha bilmiyoruz. BazÄ± silahlar var, arkadaÅŸlarÄ±m tespitlere yeni baÅŸlamÄ±ÅŸlar, bazÄ± el bombalarÄ± olduÄŸunu söylediler. Ama henüz çok kesin tespit yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir eylem yapmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. Ellerindeki silahlar, o patlayÄ±cÄ±lar, etkili ve güçlü patlayÄ±cÄ±lar, silahlar." dedi.

Teröristlerin uyruklarÄ±nÄ±n henüz tam olarak tespit edilemediÄŸine dikkati çeken Topaca, "ArkadaÅŸlar çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, tabii bütün deliller toplanacak, ev içerisinde bulunan, yanlarÄ±ndaki eÅŸyalar incelendikten sonra belki ilerleyen saatlerde uyruklarÄ±nÄ± belirtebiliriz. 2 erkek, 25-30 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu tahmin ediliyor. Kimlikleriyle ilgili henüz net bilgiler yok." ifadelerini kullandÄ±.Vali Topaca, "Teröristleri getiren ÅŸahÄ±s Azerbaycan uyruklu olunca yabancÄ± olma ihtimalleri var ancak dÄ±ÅŸ görünüÅŸlerinden ÅŸu an anlaÅŸÄ±lmÄ±yor. Birkaç saate kadar belli olur." diye konuÅŸtu.

"ÇatÄ±ÅŸmayla etkisiz hale getirildiler"

Operasyonun gece saatlerinde düzenlendiÄŸini anÄ±msatan Topaca, "Gece operasyonu. GördüÄŸümüz kadarÄ±yla ellerinde silahlar var. Hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda silahlara davranmÄ±ÅŸlar. ÇatÄ±ÅŸma var. KapÄ±yÄ± patlatarak içeri girdiÄŸimiz için uyanma var. Bunlar zaten bu tür ÅŸeylere hazÄ±rlÄ±klÄ±dÄ±r. ÇatÄ±ÅŸmayla öldürmüÅŸler." ÅŸeklinde bilgi verdi.

Topaca, binada oturan vatandaÅŸlarÄ±n durumu iliÅŸkin de "Gürültüyü duymamalarÄ± mümkün deÄŸil. Ama bu tabii ülke güvenliÄŸi, kamu güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan zorunlu olan bir ÅŸeydir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Vali Topaca, "Ankara'da bir eylem planlanmÄ±ÅŸ ama bu örgütlerin yapÄ±sÄ±nda biri, diÄŸerinin ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmez. Ankara'ya bir eylem için geldiklerini söylüyor ama nereye, ne zaman yapacaklarÄ± konusunda bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu ÅŸahÄ±slarÄ± buraya getiren Ä°stanbul'da ÅŸu an elimizde olan ÅŸahÄ±s. Muhtemeldir ki bunlarÄ±n dokümanlarÄ±nÄ±, eÅŸyalarÄ±nÄ± incelediÄŸimiz zaman bazÄ± ipuçlarÄ± yakalanabilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±nan teröristin isminin ÅŸu an açÄ±klanmasÄ±nÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Topaca, "O ÅŸahÄ±s gözaltÄ±nda, Azerbaycan uyruklu erkek bir ÅŸahÄ±s. Ä°stanbul'da sorgulamasÄ± devam ediyor." dedi.VatandaÅŸlara geçmiÅŸ olsun dileklerini ileten Topaca, operasyona katÄ±lan bütün polislere teÅŸekkür etti. Vali Topaca, emniyet güçlerini tebrik ettikten sonra olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.

2 teröristin cesedi Adli TÄ±p Kurumuna gönderildi

TOKÄ° konutlarÄ± Y-2 Blok 5. kat 11 numaralÄ± dairedeki operasyonun ardÄ±ndan olay yeri inceleme ekiplerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar sona erdi.Ä°ncelemelerin ardÄ±ndan teröristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± silahlar, el bombalarÄ± ve diÄŸer deliller torbalarla polis aracÄ±na konularak kriminal laboratuvara götürüldü. Teröristlerin cesetleri de incelemenin ardÄ±ndan cenaze aracÄ±yla Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Operasyon düzenlenen dairede bazÄ± camlarÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gözlenirken, teröristlerin evi kÄ±sa bir süre önce bölgedeki bir emlakçÄ±dan kiraladÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. Öte yandan, operasyon düzenlenen evin alt katÄ±ndaki daireye vatandaÅŸlarca Türk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.