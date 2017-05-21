BeyoÄŸlu karÄ±ÅŸtÄ± polis kalabalÄ±k gruba biber gazÄ±yla mÃ¼dahale etti

BeyoÄŸlu'nda, Euroleague Final Four iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarÄ±yla bir grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgaya polis biber gazÄ± ile mÃ¼dahale etti

Taksim MeÅŸrutiyet Caddesi'nde meÅŸale yakarak taÅŸkÄ±nlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Olympiakos taraftarlarÄ± ile bir grup arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±.Olay yerine çok sayÄ±da polis ekibi ile çevik kuvvet ve zÄ±rhlÄ± polis araçlarÄ± sevk edildi. Polisin biber gazÄ± ile müdahale ettiÄŸi kavga daÄŸÄ±ldÄ±.Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kavgada yaralanan olmazken, polisin Olimpiakoslu taraftarlarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otel ve çevresindeki güvenlik önlemi sürüyor.