Turistik park MayÄ±s ayÄ±nda beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin yÃ¼ksek kesimlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

GümüÅŸhane'de baÅŸta ÅŸehrin turistik mekanÄ± olan Limni Gölü Tabiat ParkÄ± ve Zigana DaÄŸÄ± olmak üzere yüksek kesimler dün gece beyaza büründü.Cuma gününden beri il genelinde devam aralÄ±klÄ± olarak etkili bir ÅŸekilde devam eden yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dün akÅŸam saatlerinden itibaren kÄ±sÄ±m kÄ±sÄ±m yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Yüksek kesimlerde yer alan köylerde dün akÅŸam saatlerde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Limni Gölü Tabiat ParkÄ± ve Zigana daÄŸÄ±nÄ±n zirveleri baÅŸta olmak üzere TaÅŸkörpü, CamiboÄŸazÄ±, KazÄ±kbeli, Güvende gibi ünlü yaylalarÄ± ve ören yerlerinde etkili oldu.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgede kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 5 santimetreye ulaÅŸÄ±rken, beyaz örtünün olduÄŸu yüksek kesimlerde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± da 2 dereceye kadar düÅŸtü. SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla fotoÄŸraf karelerine güzel görüntülerin düÅŸtüÄŸü yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte kar birikintisi görenlerin de ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na neden oldu.

DiÄŸer yandan GümüÅŸhane'de kocakarÄ± takvimine göre 7 MayÄ±s tarihine denk gelen yaÄŸÄ±ÅŸ yöre halkÄ± tarafÄ±ndan "MayÄ±s'Ä±n 7'sinde samanlÄ±ÄŸÄ±nda ya 7 baÄŸ otun olacak ya 7 sepet samanÄ±n olacak" sözleriyle ifade ediliyor.