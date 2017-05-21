Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/05/2017 10:35

21 MayÄ±s 2017 yurt genelinde hava durumu

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkili olmasÄ± bekleniyor

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 20

Ä°zmir: Az bulutlu zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden itibaren aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 25

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 29

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n gece saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olmasÄ± bekleniyor) 24

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 19

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, zamanla az bulutlu 16

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah saatlerinde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, zamanla az bulutlu 22

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