Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/05/2017 12:07

AK Partilileri kongreye taÅŸÄ±yan araÃ§ kaza yaptÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

ak partili vatandaÅŸlar

AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongresine partilileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s kaza yaptÄ±. Kaza sonucunda 32 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilçesinde, AK Parti 3. OlaÄŸanüstü Kongresine partilileri taÅŸÄ±yan otobüsün kaza yapmasÄ± sonucu 32 yolcu yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°zmir'den AK Parti 3. OlaÄŸanüstü Kongresine partilileri taÅŸÄ±yan 35 ZJG plakalÄ± otobüs, Ankara-EskiÅŸehir yolu Gazitepe Alt Geçidi'nin aydÄ±nlatmasÄ±na çarptÄ±. Kaza sonucu otobüste bulunan 32 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar PolatlÄ± Devlet hastanesi ve Ankara'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.Kaza ile ilgili açÄ±klama yapan AK Parti Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Bülent Delican, "Åžükür can kaybÄ± ve aÄŸÄ±r bir yaralanma durumu yok. Otobüs sol taraftan refüje çarpmÄ±ÅŸ. Ben de hastanedeyim. Åžu anda yaralÄ±larÄ±mÄ±z kontrol altÄ±nda. Ailelerin panik yapmasÄ±na gerek yok" dedi.

 
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