Dikkat kuvvetli saÄŸanak ve dolu geri dÃ¶nÃ¼yor

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re bazÄ± illerde kuvvetli saÄŸanak ve dolu bekleniyor

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman için saÄŸanak ve dolu uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, yarÄ±n sabaha kadar ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve Bingöl'de aralÄ±klarla saÄŸanaÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra akÅŸam saatlerinde çok bulutlu hava etkili olacak. Malatya ve AdÄ±yaman'da ise sabah saatlerindeki saÄŸanak öÄŸleden sonra yerini çok bulutlu havaya bÄ±rakacak.SÄ±caklÄ±klarÄ±n 2 ila 3 derece düÅŸmesi beklenen bölgede, rüzgarÄ±n güneybatÄ±dan orta kuvvette, yaÄŸÄ±ÅŸ öncesinde ve yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.Bölgede yer yer dolunun da yaÅŸanmasÄ± bekleniyor.SaÄŸanak ve dolunun oluÅŸturabileceÄŸi muhtemel risklere karÅŸÄ± da vatandaÅŸlar ve yetkililerin önlem almasÄ± istendi.