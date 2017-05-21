87 yaÅŸÄ±ndaki ninenin gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ macerasÄ± herkesi ÅŸok etti

MuÄŸla'nÄ±n Fethiye Ä°lÃ§esi'nde yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yapan 87 yaÅŸÄ±ndaki Halime Akcan'Ä±n gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ macerasÄ± herkes tarafÄ±ndan ilgi odaÄŸÄ± oldu

MuÄŸla’nÄ±n Fethiye Ä°lçesi’nde yöresel kÄ±yafetiyle yamaç paraÅŸütü yapan 87 yaÅŸÄ±ndaki Halime Akcan’Ä±n gökyüzünde çekilen görüntüleri, sosyal medyada yarÄ±m milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.

Denizli’de yaÅŸayan iÅŸçi emeklisi Halime Akcan, geçen yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda Fethiye Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraÅŸütü pilotluÄŸu yapan torunu 43 yaÅŸÄ±ndaki Günay Tutgun’u ziyarete geldi. Bu arada Halime Akcan torununa, yamaç paraÅŸütüyle uçmak istediÄŸini söyledi. Yürümekte güçlük çeken büyükkannesinin bu isteÄŸine baÅŸta karÅŸÄ± çÄ±kan Tutgun, günlerce devam eden Ä±srarÄ± üzerine dünyaca ünlü yamaç paraÅŸütü merkezi 1965 rakÄ±mlÄ± BabadaÄŸ’Ä±n 1700 metre pistine çÄ±kardÄ±. Akcan ve Tutgun yamaç paraÅŸütüyle tandem (ikili) atlayÄ±ÅŸ yaptÄ±.

YÖRESEL KIYAFETLERÄ°YLE Ä°LGÄ° GÖRDÜ

Yöresel kÄ±yafetleriyle Ölüdeniz semalarÄ±nda süzülen Akcan’Ä±n paraÅŸüt kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntüleri, torunu Günay Tutgun tarafÄ±ndan 15 gün önce sosyal medya hesaplarÄ±ndan tekrar yayÄ±nlandÄ±. KÄ±sa sürede 500 bin izlenme rakamÄ±na ulaÅŸan görüntüler, yüzlerce kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. KullanÄ±cÄ±larÄ±n geneli Akcan’Ä±n görüntülerini ‘Helal olsun’ diyerek yorumlandÄ±.

‘UÇMAYI NÄ°NEMDEM ÖÄžRENDÄ°M’

Görüntülerde sakin tavÄ±rlarÄ±yla dikkat çeken Halime Akcan, bir süre paraÅŸütün kontrolünü de eline alÄ±yor. Akcan’Ä±n 1500 metre yükseklikte yaptÄ±ÄŸÄ± manevralar sÄ±rasÄ±nda Tutgun’un “Ninem çok iyi pilottur. UçmayÄ± da ninemden öÄŸrendim” sözleri tebessüm yaratÄ±yor. Akcan uçuÅŸu sÄ±rasÄ±nda, Denizli’deki yakÄ±nlarÄ±na bol bol selam gönderiyor.

‘YÜRÜME GÜÇLÜÄžÜ ÇEKÄ°YOR’

Görüntülerin ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduÄŸunu belirten yamaç paraÅŸütü pilotu Günay Tutgun, anneannesinin ÅŸu anda Denizli’nin merkez KayÄ±han Mahallesi’ndeki evine döndüÄŸünü söyledi. Akcan’Ä±n yamaç paraÅŸütüyle uçma isteÄŸini yürüme güçlüÄŸü çektiÄŸi için baÅŸta kabul etmediÄŸini anlatan Tutgun, “Asa yardÄ±mÄ±yla yürüdüÄŸü için, ‘KalkÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda yürüyemez, koÅŸamaz’ diye baÅŸta tedirgin oldum. Sonunda Ä±srarÄ±na dayanamadÄ±m ve güzel bir havada, rüzgarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla, hiç yürütmeden kalkÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k” dedi.

Anneannesinin günlük kÄ±yafetleriyle uçtuÄŸunu aktaran Tutgun, “Dedem yÄ±llar önce vefat etti. Biz de uçuÅŸ sÄ±rasÄ±nda Denizli’deki akrabalarÄ±mÄ±za bol bol selam gönderdik. Bir süre paraÅŸütün kontrolünü anneanneme verdim. Gökyüzünde onunla güzel bir sohbet ÅŸansÄ± yakalamÄ±ÅŸ oldum” diye konuÅŸtu.

YAÅžI YOK

Yamaç paraÅŸütüyle uçmanÄ±n yaÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Günay Tutgun, “UçurduÄŸum en yaÅŸlÄ± yolcu 93 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. 101 yaÅŸÄ±nda yolcu uçuran arkadaÅŸÄ±m oldu. Yani 3’ten 103 yaÅŸÄ±na kadar herkes yamaç paraÅŸütüyle uçabilir. Son derece güvenli ve keyifli bir spordur. Herkesi Ölüdeniz’e yamaç paraÅŸütüyle uçmaya davet ediyorum” dedi.