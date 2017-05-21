Tatilcilerin trafik Ã§ilesi

19 MayÄ±s'Ä±n hafta sonuyla birleÅŸmesiyle vatandaÅŸlar 3 gÃ¼nlÃ¼k tatil iÃ§in yollara dÃ¼ÅŸtÃ¼. BugÃ¼n memleketine geri dÃ¶nen tatilciler dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda trafik Ã§ilesi yaÅŸadÄ±

19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ±'nÄ±n hafta sonuyla birleÅŸmesini fÄ±rsat bilen tatilciler, dönüÅŸ yolunda Çanakkale'de yaklaÅŸÄ±k 2 kilometre araç kuyruÄŸu oluÅŸturdu. Gelibolu Tarihi YarÄ±madasÄ±ndaki Åžehitlikler ile Gökçeada ilçesinin yanÄ± sÄ±ra Ege Bölgesinin tatil beldesinden dönüÅŸe geçen tatilciler, Avrupa YakasÄ±na geçmek isteyince GESTAÅž A.Åž. feribot iskelesinden DemircioÄŸlu Caddesi üzerinden yeni belediye binasÄ± kavÅŸaÄŸÄ±na kadar araç kuyruÄŸu oluÅŸturdu.

Çanakkale Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± trafik polisleri iskele meydanÄ±ndaki trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aksamamasÄ± için yoÄŸun mesai harcamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra GestaÅŸ Feribot Ä°skelesinde yaklaÅŸÄ±k 2 kilometrelik araç kuyruÄŸu oluÅŸunca bazÄ± caddeleri ÅŸehiriçi trafiÄŸine kapattÄ±. Yeni Belediye BinasÄ± kavÅŸaÄŸÄ±na kadar uzayan araç kuyruÄŸu nedeniyle, Ä°zmir istikametinden gelen araç sürücüleri, boÄŸaz geçiÅŸi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerine yönlendirilmeye baÅŸlandÄ±. AyvacÄ±k Trafik Kontrol noktasÄ±ndaki görevliler, araç kuyruÄŸunun daha da uzamamasÄ± için seyir halindeki sürücülere boÄŸaz geçiÅŸi için Lapseki ve Çardak feribot iskelelerini önermeye baÅŸladÄ±. Kent merkezinde oluÅŸan uzun araç kuyruklarÄ± nedeniyle GestaÅŸ Deniz UlaÅŸÄ±m A.Åž. saat baÅŸÄ± olan seferlerini saatsiz olarak devam ettirip, oluÅŸan uzun araç kuyruklarÄ±nÄ± eritmek çalÄ±ÅŸÄ±yor.