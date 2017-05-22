Son 10 gÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

TSK tarafÄ±ndan 11-21 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda ÅžÄ±rnak, Hakkari, DiyarbakÄ±r, Erzurum, Ardahan, BingÃ¶l, MuÅŸ ve Hatay'da gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 93 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karÅŸÄ± sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.Buna göre, PKK'lÄ± teröristlerce özellikle Hakkari, ÅžÄ±rnak, Siirt, DiyarbakÄ±r, Batman ve Tunceli'de sürekli barÄ±nma alanÄ± ve geçiÅŸ güzergahÄ± olarak kullanÄ±lan alanlarÄ±n temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n bahar-yaz tertiplenmesinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan operasyonlar aralÄ±ksÄ±z sürüyor.Bu kapsamda, ÅžÄ±rnak BeytüÅŸÅŸebap ve Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, DiyarbakÄ±r Silvan, Lice, Kulp, Erzurum Åženkaya, Ardahan Göle, Bingöl, MuÅŸ ve Hatay Amanoslar bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirdi.

Operasyonlarda 2 havan, 12 uçaksavar, 313 piyade tüfeÄŸi, 4 keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi, 5 roketatar, 6 lav silahÄ±, 597 el bombasÄ±, 53 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 2 bin 300 kilogram amonyum nitrat, 30 kilogram patlayÄ±cÄ±, 150 binin üzerinde hafif silah mühimmatÄ±, 229 havan mühimmatÄ±, 439 roketatar mühimmatÄ±, çok miktarda patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan kablo ve fünye ele geçirildi.Tespit edilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n imha edildiÄŸi operasyonlarda, teröristlerce kullanÄ±lan 71 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, maÄŸara ve depo bulunarak kullanÄ±lamaz hale getirildi.Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarÄ±ndan uyuÅŸturucu üretimi, ticareti ve kaçakçÄ±lÄ±k ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sÄ±nÄ±r hattÄ±nda alÄ±nan tedbirler sonucu 500 kilogram kubar esrar, 52 kilogram uyuÅŸturucu ve 37 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geçmeye çalÄ±ÅŸan 8 bin 755 kiÅŸi yakalandÄ±.Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda 7 asker ÅŸehit oldu, 27 asker yaralandÄ±.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamÄ±nda da TSK tarafÄ±ndan desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azaz ve Cerablus arasÄ±nda bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol saÄŸlandÄ±.El Bab ilçe merkezinin yanÄ± sÄ±ra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n arama-temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürüldü. PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doÄŸuya, Münbiç'ten batÄ±ya doÄŸru olabilecek saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasÄ±na devam edildi.

Terör örgütünün lojistik desteÄŸine son yÄ±llarÄ±n en büyük darbesi vuruldu

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne aÄŸÄ±r kayÄ±plar verdirildiÄŸi vurgulanÄ±rken, yürütülen baÅŸarÄ±lÄ± ve kararlÄ± operasyonlar ile tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaÅŸam malzemeleriyle, örgütün lojistik desteÄŸine son yÄ±llarÄ±n en büyük darbesinin vurulduÄŸu kaydedildi.TSK'nÄ±n büyük kayÄ±plar verdirmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edilen bilgilendirmede, TSK'nÄ±n Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n can güvenliÄŸini saÄŸlamak maksadÄ±yla, milli birliÄŸi ve bölünmez bütünlüÄŸü hedef alan baÅŸta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAÅž olmak üzere diÄŸer tüm terör örgütleriyle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceÄŸi kaydedildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, "Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, bugün olduÄŸu gibi bundan sonra da vatan topraÄŸÄ±nÄ±n ve milli birliÄŸimizin korunmasÄ± için kararlÄ± duruÅŸuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir." ifadelerine yer verildi.