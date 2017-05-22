AÃ§lÄ±k grevindeki eÄŸitimciler yeniden gÃ¶zaltÄ±nda

KHK ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen eÄŸitimciler Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a bu sabaha karÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öÄŸretmen Semih Özakça’nÄ±n bu sabaha karÅŸÄ± evlerine yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ±yla üçüncü kez aynÄ± ÅŸube tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± bildirildi.

Gülmen ve Özakça’nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ±, avukat Selçuk KozaÄŸaçlÄ± Twitter üzerinden duyurdu. KozaÄŸaçlÄ±, iki eÄŸitimcinin Ulus Devlet Hastanesi’ndeki saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan terörle mücadele ÅŸube müdürlüÄŸüne götürüldükleri bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Akademisyen Nuriye Gülmen, gece saatlerinde gözaltÄ±na alÄ±nÄ±ÅŸÄ±nÄ± Twitter’dan duyurdu. Gülmen, “Siyasi ÅŸube polisleri eve girmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Åžu an kapÄ±yÄ± kÄ±rÄ±yorlar. Kahrolsun FaÅŸizm! YaÅŸasÄ±n AçlÄ±k Grevi DireniÅŸimiz! Ä°ÅŸimizi Geri Ä°stiyoruz! Teslim OlmadÄ±k, OlmayacaÄŸÄ±z!” diye tweet attÄ±.

GÜNDÜZ Ä°MZA ATMAYA GÄ°TTÄ°LER, GECE BASKINLA GÖZALTINA ALINDILAR

Mart ayÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Gülmen ve Özakça’nÄ±n dün sabah saatlerinde de karakola gidip imza attÄ±klarÄ± bildirildi.

ÖÄŸretmen Semih Özakça’nÄ±n eÅŸi Esra Özakça da de polis baskÄ±nÄ±nÄ±, Periscope üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nla paylaÅŸtÄ±.

Esra Özakça, eve girmeye çalÄ±ÅŸan polislere “Gündüz ne zaman çaÄŸÄ±rdÄ±nÄ±z da gelmediler? Bu insanlar bugün adli kontrol imzalarÄ±nÄ± atmaya gittiler” diye tepki gösterdi.

OHAL kapsamÄ±nda alÄ±nan KHK ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, Konya Selçuk Üniversitesi'nde öÄŸretim üyeliÄŸi, Semih Özakça ise Mardin’de sÄ±nÄ±f öÄŸretmenliÄŸi yapÄ±yordu.Gülmen 9 KasÄ±m’da Ankara Yüksel Caddesi'ndeki Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ± önünde “Ä°ÅŸimi istiyorum” sloganÄ±yla oturma eylemi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Gülmen’in sayÄ±sÄ±z kere gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± eylemlere Semih Özakça da katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kili oturma eylemi daha sonra açlÄ±k grevine dönüÅŸtü. EÄŸitimcilerin açlÄ±k grevinde bugün 75’inci gün.

Kaynak: Sözcü