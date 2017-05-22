Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/05/2017 10:27

Meteoroloji il il uyardÄ± kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kapÄ±da

yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re 5 ilde kuvvetli saÄŸanak ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman için saÄŸanak ve dolu uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bölgede yarÄ±n sabaha kadar havanÄ±n parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerine doÄŸru yer yer saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak geçeceÄŸi tahmin ediliyor.SÄ±caklÄ±klarÄ±n 2-3 derece düÅŸmesi beklenen bölgede, rüzgarÄ±n güneybatÄ±lÄ± yönlerden orta kuvvette, yaÄŸÄ±ÅŸ öncesinde ve yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bölgede yer yer dolunun da etkili olmasÄ± bekleniyor.SaÄŸanak ve dolunun oluÅŸturabileceÄŸi muhtemel risklere karÅŸÄ± da vatandaÅŸlar ve yetkililerin önlem almasÄ± istendi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
baÄŸcÄ±lar patlama

Ä°stanbul'da korkutan patlama sonrasÄ± araÃ§lar cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada iÅŸ makinasÄ± doÄŸalgaz borusunu deldi. Ä°ÅŸ makinesi ile kamyonet cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±

Piste giren kÃ¶pek ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± uÃ§aklar inemiyor

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda uÃ§aklarÄ±n iniÅŸ yapacaÄŸÄ± pistte bulunan kÃ¶pek 5 uÃ§aÄŸÄ±n iniÅŸine engel oldu

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi

Reina'daki yÄ±kÄ±mla ilgili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden aÃ§Ä±klama

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi OrtakÃ¶y'deki Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki yÄ±kÄ±mla ilgili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi aÃ§Ä±klama yaptÄ±