Meteoroloji il il uyardÄ± kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kapÄ±da

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re 5 ilde kuvvetli saÄŸanak ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman için saÄŸanak ve dolu uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bölgede yarÄ±n sabaha kadar havanÄ±n parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerine doÄŸru yer yer saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak geçeceÄŸi tahmin ediliyor.SÄ±caklÄ±klarÄ±n 2-3 derece düÅŸmesi beklenen bölgede, rüzgarÄ±n güneybatÄ±lÄ± yönlerden orta kuvvette, yaÄŸÄ±ÅŸ öncesinde ve yaÄŸÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bölgede yer yer dolunun da etkili olmasÄ± bekleniyor.SaÄŸanak ve dolunun oluÅŸturabileceÄŸi muhtemel risklere karÅŸÄ± da vatandaÅŸlar ve yetkililerin önlem almasÄ± istendi.