Karadeniz Ã¼lkelerinin liderleri Ä°stanbul'da buluÅŸtu

Karadeniz Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (KEÄ°) 25. KuruluÅŸ YÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi bu yÄ±l Ä°stanbul'da yapÄ±lÄ±yor

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ev sahipliÄŸinde gerçekleÅŸecek zirvede, ekonomik iÅŸ birliÄŸi konularÄ± ve kurumsal reform çalÄ±ÅŸmalarÄ± ele alÄ±nacak.AA'nÄ±n "Ev Sahibi FotoÄŸraf SaÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±" olduÄŸu KEÄ° Zirvesine 12 üye ülkenin yanÄ± sÄ±ra gözlemci ülkeler ile sektörel diyalog ortaÄŸÄ± ülkelerin temsilcileri katÄ±lacak. Üye ülkelerden cumhurbaÅŸkanÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±, baÅŸbakan, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± ve bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± düzeyinde katÄ±lÄ±m olacak. Zirvede, gözlemci ülkelerden ABD, Almanya, Belarus, Çekya, Fransa, HÄ±rvatistan, Ä°srail, Ä°talya, MÄ±sÄ±r, Polonya, Slovakya ve Tunus'tan da katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n olmasÄ± bekleniyor.

Ä°ran, KaradaÄŸ, Japonya, Kore, Macaristan ve Slovenya da sektörel diyalog ortaÄŸÄ± ülkeler olarak zirveye katÄ±lacak.ToplantÄ± sonunda, üye ülke liderlerince örgütün 25. kuruluÅŸ yÄ±l dönümüne vurgu yapan zirve bildirisinin kabulü öngörülüyor.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, zirve sÄ±rasÄ±nda KEÄ° üyesi ülkelerin devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ± ile ikili temaslarda bulunacak.Zirveye 327'si Türk olmak üzere 821 delege katÄ±lacak. 494 yabancÄ± delegenin 228'ini Rus vatandaÅŸlarÄ± oluÅŸturuyor. Zirveyi takip etmek için ise 365'i Türk, 73'ü Rus olmak üzere 522 basÄ±n mensubu akredite oldu.

KEÄ°

Türkiye'nin giriÅŸimleri ile 25 Haziran 1992'de Ä°stanbul Zirvesi sÄ±rasÄ±nda yayÄ±mlanan bir deklarasyonla kurulan KEÄ°'nin Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, SÄ±rbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 12 üyesi bulunuyor.Türkiye, KEÄ°'nin kurucu üyeleri arasÄ±nda yer almanÄ±n yanÄ± sÄ±ra kuruluÅŸundan beri örgütün bölgede ve uluslararasÄ± alanda etkinliÄŸinin ve öneminin artÄ±rÄ±lmasÄ±, üye ülkeler arasÄ±nda güçlü iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±, ekonomik iÅŸ birliÄŸi yoluyla hassas siyasi iliÅŸkilere sahip üye ülkeler arasÄ±nda diyalog kanallarÄ±nÄ±n tesis edilmesi için yoÄŸun çaba sarf ediyor.