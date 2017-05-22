Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/05/2017 12:44

Osmaniye'den acÄ± haber 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

ÅŸehit haberleri

Amanos DaÄŸlarÄ±nda terÃ¶ristler ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda bir uzman Ã§avuÅŸun ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi

Osmaniye ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Amanos DaÄŸlarÄ± Aysekisi mevkisinde bulunan taÅŸ ocaÄŸÄ±na teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasÄ±nda görevlendirilen operasyon timleriyle teröristler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada bir uzman çavuÅŸ yaralandÄ±. Osmaniye Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan uzman çavuÅŸ, tüm müdahaleye raÄŸmen ÅŸehit düÅŸtü.Bölgede teröristlere yönelik operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

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