Osmaniye'den acÄ± haber 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Amanos DaÄŸlarÄ±nda terÃ¶ristler ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda bir uzman Ã§avuÅŸun ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Osmaniye ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Amanos DaÄŸlarÄ± Aysekisi mevkisinde bulunan taÅŸ ocaÄŸÄ±na teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasÄ±nda görevlendirilen operasyon timleriyle teröristler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada bir uzman çavuÅŸ yaralandÄ±. Osmaniye Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan uzman çavuÅŸ, tüm müdahaleye raÄŸmen ÅŸehit düÅŸtü.Bölgede teröristlere yönelik operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.