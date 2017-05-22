Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kÄ±nandÄ±

Kuzey Kore'nin 21 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼ze denemesi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±

Türkiye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 21 MayÄ±s'ta yaptÄ±ÄŸÄ± balistik füze denemesini kÄ±nadÄ±.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Kuzey Kore tarafÄ±ndan dün gerçekleÅŸtirilen, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±nÄ±n açÄ±k ihlalini teÅŸkil eden balistik füze denemesinin güçlü ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"KDHC'nin uluslararasÄ± toplumun çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± ve diyalog fÄ±rsatlarÄ±nÄ± göz ardÄ± ederek bir hafta arayla ikinci kez balistik füze fÄ±rlatmasÄ± endiÅŸe vericidir ve bölgenin güvenliÄŸini tehlikeye atmaktadÄ±r. KDHC'ne, bölgedeki barÄ±ÅŸ ve güvenlik ortamÄ±na zarar veren provokatif davranÄ±ÅŸlara son vermesi için yeniden çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz."