Reina'daki yÄ±kÄ±mla ilgili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden aÃ§Ä±klama

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi OrtakÃ¶y'deki Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki yÄ±kÄ±mla ilgili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°ÅŸ makineleri bu sabah erken saatlerde Türkiye'yi katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ünlü eÄŸlence merkezi Reina'ya geldi. Reina'da kÄ±sa süre içinde yÄ±kÄ±m baÅŸladÄ±. Konuya yakÄ±n bir kaynak, yÄ±kÄ±m iÅŸleminden kendilerinin de haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, iÅŸ makinelerinin alandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Reina'daki yÄ±kÄ±mÄ±n, imara aykÄ±rÄ±lÄ±klar nedeni ile gerçekleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. Åžirkete yakÄ±n bir kaynak "Bizim için de beklenmedik bir durum oldu. YÄ±kÄ±m 45 dakika sürdü. YÄ±ktÄ±lar çÄ±ktÄ±lar" diyerek iÅŸ makinelerinin alandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ä°BB'DEN AÇIKLAMA

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nden ÅŸu açÄ±klama yapÄ±ldÄ±: "BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan Reina isimli eÄŸlence mekanÄ±nda mevzuata aykÄ±rÄ± kÄ±sÄ±mlar için Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Encümenince yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Encümen KararÄ±na istinaden, bugün (22.05.2017), yapÄ±nÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±m iÅŸlemi gerçekleÅŸmiÅŸtir. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur."