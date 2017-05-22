Piste giren kÃ¶pek ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± uÃ§aklar inemiyor

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda uÃ§aklarÄ±n iniÅŸ yapacaÄŸÄ± pistte bulunan kÃ¶pek 5 uÃ§aÄŸÄ±n iniÅŸine engel oldu

Saat 10.50 ile 11.00 arasÄ±nda 05-23 pistine iniÅŸ için Florya yönünden Ataköy’e doÄŸru alçalan bir uçaÄŸÄ±n pilotu, pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti. Arka arkaya iniÅŸ için sÄ±ra bekleyen diÄŸer 4 uçak da pisti pas geçmek zorunda kaldÄ±. Haber verilmesi üzerine Devlet Hava MeydanlarÄ± ekipleri pist çevresinde dolaÅŸan köpek veya köpekleri yakalamak için seferber oldu. Ekipler, köpeÄŸin pist bölgesine nereden girdiÄŸini tespit etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.