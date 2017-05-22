Ä°stanbul'da korkutan patlama sonrasÄ± araÃ§lar cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada iÅŸ makinasÄ± doÄŸalgaz borusunu deldi. Ä°ÅŸ makinesi ile kamyonet cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±

Bu sabah saat 10.30 civarÄ±nda BaÄŸcÄ±lar DaÄŸyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yapÄ±lan alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, bir iÅŸ makinesi caddeden geçtiÄŸi esnada doÄŸalgaz borusunu delerek patlattÄ±. PatlamanÄ±n ÅŸiddetiyle alevler bir apartman boyu kadar yükselerek çevredekilere korkulu anlar yaÅŸattÄ±.Patlama esnasÄ±nda yoldan geçen bir kamyonet ve iÅŸ makinesi yanarak hasar gördü. Çevredeki birçok esnafÄ±n dükkanÄ±nda sanayi tüplerinin olmasÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar büyük panik yaÅŸadÄ±. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler doÄŸalgaz hattÄ±nÄ±n vanasÄ±nÄ± kapatarak alevlere müdahale etti. KÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±nan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaÅŸanan panik anlarÄ± anbean vatandaÅŸ kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.