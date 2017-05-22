Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/05/2017 13:16

Ä°stanbul'da korkutan patlama sonrasÄ± araÃ§lar cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±

baÄŸcÄ±lar patlama

Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada iÅŸ makinasÄ± doÄŸalgaz borusunu deldi. Ä°ÅŸ makinesi ile kamyonet cayÄ±r cayÄ±r yandÄ±

Bu sabah saat 10.30 civarÄ±nda BaÄŸcÄ±lar DaÄŸyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde yapÄ±lan alt yapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, bir iÅŸ makinesi caddeden geçtiÄŸi esnada doÄŸalgaz borusunu delerek patlattÄ±. PatlamanÄ±n ÅŸiddetiyle alevler bir apartman boyu kadar yükselerek çevredekilere korkulu anlar yaÅŸattÄ±.Patlama esnasÄ±nda yoldan geçen bir kamyonet ve iÅŸ makinesi yanarak hasar gördü. Çevredeki birçok esnafÄ±n dükkanÄ±nda sanayi tüplerinin olmasÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar büyük panik yaÅŸadÄ±. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler doÄŸalgaz hattÄ±nÄ±n vanasÄ±nÄ± kapatarak alevlere müdahale etti. KÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±nan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaÅŸanan panik anlarÄ± anbean vatandaÅŸ kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Polis ekiplerinin olayla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±

Piste giren kÃ¶pek ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± uÃ§aklar inemiyor

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±nda uÃ§aklarÄ±n iniÅŸ yapacaÄŸÄ± pistte bulunan kÃ¶pek 5 uÃ§aÄŸÄ±n iniÅŸine engel oldu

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi

Reina'daki yÄ±kÄ±mla ilgili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden aÃ§Ä±klama

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi OrtakÃ¶y'deki Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki yÄ±kÄ±mla ilgili Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kÄ±nandÄ±

Kuzey Kore'nin 21 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼ze denemesi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kÄ±nandÄ±