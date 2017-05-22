Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/05/2017 19:15

FETÃ–'ye dev operasyon Ã§ok sayÄ±da iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

fetÃ¶ operasyonu

Trabzon'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda iÅŸ adamÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Trabzon'da büyük FETÖ Operasyonu baÅŸladÄ±. Edinilen bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (KOM) ekipleri, FETÖ örgütüne üye olduklarÄ± ve 17-25 AralÄ±k operasyonlarÄ± sonrasÄ±nda örgüte himmet topladÄ±klarÄ± ve finans desteÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ± suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan 55 kiÅŸinin ev ve iÅŸ yerlerine Sabah saatlerinde baskÄ±n yapÄ±ldÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± ve iÅŸ adamÄ± olduÄŸu öÄŸrenilirken, ÅŸüphelilerin ev ve iÅŸ yerinde yapÄ±lan aramalarda ele geçirilen bilgi ve belgelere el konuldu. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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fabrika yangÄ±nÄ±

Ä°stanbul'da dumanlar yÃ¼kseliyor itfaiye ekipleri olay yerinde

Ä°kitelli Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde bulunan bir fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi

Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi

Hatay'Ä±n o ilÃ§elerinde Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± baÅŸladÄ±

Hatay ValiliÄŸi tarafÄ±ndan 3 ilÃ§ede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lacak operasyon nedeniyle halkÄ±n can ve mal saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

khk protestosu

GÃ¼lmen ve Ã–zakÃ§a'ya destek iÃ§in toplanan gruba sert mÃ¼dahale

KHK ile meslekten ihraÃ§ edilen ve ardÄ±ndan aÃ§lÄ±k grevine giren eÄŸitimcilere destek veren gruba polis mÃ¼dahale etti