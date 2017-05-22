FETÃ–'ye dev operasyon Ã§ok sayÄ±da iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Trabzon'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda iÅŸ adamÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Trabzon'da büyük FETÖ Operasyonu baÅŸladÄ±. Edinilen bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (KOM) ekipleri, FETÖ örgütüne üye olduklarÄ± ve 17-25 AralÄ±k operasyonlarÄ± sonrasÄ±nda örgüte himmet topladÄ±klarÄ± ve finans desteÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ± suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan 55 kiÅŸinin ev ve iÅŸ yerlerine Sabah saatlerinde baskÄ±n yapÄ±ldÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun Bylock kullanÄ±cÄ±sÄ± ve iÅŸ adamÄ± olduÄŸu öÄŸrenilirken, ÅŸüphelilerin ev ve iÅŸ yerinde yapÄ±lan aramalarda ele geçirilen bilgi ve belgelere el konuldu. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.