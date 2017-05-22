GÃ¼lmen ve Ã–zakÃ§a'ya destek iÃ§in toplanan gruba sert mÃ¼dahale

KHK ile meslekten ihraÃ§ edilen ve ardÄ±ndan aÃ§lÄ±k grevine giren eÄŸitimcilere destek veren gruba polis mÃ¼dahale etti

“KHK ile kamudan ihraç edildikleri” için açlÄ±k grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± protesto eden gruba polis müdahale etti.

KÄ±zÄ±lay Yüksel Caddesi’nde toplanarak Gülmen ve Özakça’nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± protesto eden grubu polis ekipleri daÄŸÄ±lmalarÄ± konusunda uyardÄ±. AralarÄ±nda CHP milletvekilleri Mustafa balbay ve Ali Haydar Hakverdi ve Veli AÄŸbaba’nÄ±n da olduÄŸu gruba daha sonra çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. YaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda 10 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

KILIÇDAROÄžLU AÇIKLAMA YAPTI

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, olaÄŸanüstü hal (OHAL) kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve iÅŸlerine geri dönmek için açlÄ±k grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili “KHK’ler ile iÅŸlerinden olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nÄ±n çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum” dedi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter üzerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajlar, ÅŸöyle: “Hükümet, kanunsuzluklara karÅŸÄ± hakkÄ±nÄ± arayan herkesi tehdit olarak gördüÄŸünü, açlÄ±k grevi yapan 2 gencimizi gözaltÄ±na alarak kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r. KHK’ler ile iÅŸlerinden olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nÄ±n çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum.”

Kaynak: Sözcü