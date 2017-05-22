Hatay'Ä±n o ilÃ§elerinde Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± baÅŸladÄ±

Hatay ValiliÄŸi tarafÄ±ndan 3 ilÃ§ede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lacak operasyon nedeniyle halkÄ±n can ve mal saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Hatay’da 3 ilçe özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Hatay ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, önümüzdeki dönemde olasÄ± terör olaylarÄ±nÄ±n önlenmesi, bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliÄŸi ve esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± maksadÄ±yla Ä°skenderun, KÄ±rÄ±khan ve Payas ilçeleri mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde kalan Amanoslar kÄ±rsalÄ±ndaki bazÄ± bölgelerde 23 MayÄ±s 2017 SalÄ± gününden (saat 00.01) itibaren 1 Haziran 2017 PerÅŸembe günü (saat 23.59) dahil olmak üzere 10 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiÄŸi belirtildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler ÅŸöyle: “Yonsul Mahallesi, Karacaören Yayla, Seydihan Yayla, DenizoluÄŸu Yayla, KabakçÄ±yeri Yayla, SarÄ±kaya Yayla, ÇÄ±naryurt Yayla, Küllü Yayla, AÄŸaoluk Yayla, AÄŸaçoluk Yayla bölgeleri ile bölgenin kÄ±rsalÄ±nda kalan alanlar.” VatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan herhangi bir olumsuzluk yaÅŸamamalarÄ± için belirtilen süre içerisinde söz konusu bölgelere girmemeleri istendi.