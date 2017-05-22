Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/05/2017 19:31

Ä°stanbul'da dumanlar yÃ¼kseliyor itfaiye ekipleri olay yerinde

fabrika yangÄ±nÄ±

Ä°kitelli Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde bulunan bir fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi

Ä°kitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanÄ±n yaÄŸ depolarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin müdahale ettiÄŸi yangÄ±nda zaman zaman meydana gelen patlamalar paniÄŸe neden oldu. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Ä°kitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. KÄ±sa sürede büyüyen yangÄ±n, yaÄŸ depolarÄ±nÄ±n olduÄŸu bölüme sÄ±çradÄ±. DepolarÄ±n da tutuÅŸmasÄ±yla tüm fabrika bir anda alevler içinde kaldÄ±. Yer yer patlamalarÄ±n meydana geldiÄŸi yangÄ±n nedeniyle gökyüzünü yoÄŸun bir duman kapladÄ±.

Fabrika çalÄ±ÅŸanlarÄ± hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ä°hbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gönderildi. KÄ±sa sürede fabrikaya gelen ekipler yangÄ±na müdahale etti. Kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nda ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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