DÃ¼nyada bir ilk gerÃ§ekleÅŸti kÄ±kÄ±rdaktan kulak yapÄ±ldÄ±

Gaziantep Ãœniversitesi (GAÃœN) TÄ±p FakÃ¼ltesinde doÄŸuÅŸtan kulaklarÄ± olmayan Ãœmit GÃ¼l'e annesinden alÄ±nan kÄ±kÄ±rdak dokuyla yeni kulak yapÄ±ldÄ±

Gaziantepli Ümit Gül, 22 yÄ±l önce dünyaya geldi. DoÄŸumun hemen ardÄ±ndan kulaklarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± fark edilen Gül'ü, ailesi tedavi için bölgedeki bazÄ± hastanelere götürdü. Birkaç ameliyat geçiren ancak iÅŸitme sorunu tam olarak çözülemeyen Gül'ün ailesi çocuklarÄ±nÄ±n tedavisi için birkaç yÄ±l önce Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TÄ±p Fakültesine müracaat etti.GAÜN TÄ±p Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm BaÅŸkanÄ± olan Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafÄ±ndan, hastanÄ±n annesinden alÄ±nan kÄ±kÄ±rdakla sol kulaÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Geçen hafta kulak memesi de düzeltilen Gül'ün sol kulaÄŸÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± bir bireyin kulak yapÄ±sÄ±na benzer yapÄ±ya kavuÅŸturuldu. Ä°ÅŸitme sorununun çözümü için aynÄ± hastanede tedavi edilen Gül'ün, saÄŸ kulaÄŸÄ±nÄ±n da estetik görünüme kavuÅŸturulmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü belirtildi.

KÄ±kÄ±rdak anneden alÄ±ndÄ±

Prof. Dr. Mehmet Mutaf, GAÜN Plastik Cerrahi Servisinde düzenlediÄŸi toplantÄ±da, "Dünyada ilk defa bir canlÄ±dan alÄ±nan kÄ±kÄ±rdakla baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyon gerçekleÅŸtirildi." dedi.

Ümit Gül'e annesinden alÄ±nan kÄ±kÄ±rdakla kulak dokusu yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Mutaf, daha önceleri çene, omuz eklemleriyle ameliyatlar gerçekleÅŸtirildiÄŸini ancak kulakla ilgili ilk defa baÅŸarÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.Tedavide uzun bir süreçten geçtiklerini ifade eden Mutaf, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bir baÅŸkasÄ±ndan alÄ±nan kÄ±kÄ±rdakla yeni bir kulak yapÄ±mÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olan tek ameliyat. Ä°nsandan insana, omuz, çene ekleminde kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ama kulakla ilgili literatürde baÅŸarÄ±lÄ± bir kayÄ±t yok. Anneden olmasÄ± daha da kÄ±ymetli. 2,5 yÄ±llÄ±k bir çalÄ±ÅŸma oldu. KulaÄŸÄ±n yapÄ±mÄ±ndan önce de bir yÄ±llÄ±k süreç vardÄ±. Anneden alÄ±nan kÄ±kÄ±rdak Ümit'in göÄŸüs kafesinde deri altÄ±nda bekletildi. Åžekil bozukluÄŸu ya da volum kaybÄ± olur mu diye sonuçtan emin olduk. Sonra kulak yapÄ±mÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdik. Bütün ameliyatlar GAÜN bünyesinde gerçekleÅŸtirildi. 1,5 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süre sonrasÄ±nda herhangi bir olumsuz durum, komplikasyon olmadan bu hale gelmesi ümit verici. Sadece ümit için deÄŸil onun benzeri doÄŸuÅŸtan kulaklarÄ± olmadan doÄŸan çocuklar ve aileleri için tarihi bir önemi olan bir vaka olarak düÅŸünüyorum."

"OÄŸlum çok sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±"

Anne AyÅŸe Gül de oÄŸluyla büyük imtihanlardan geçtiÄŸini belirterek, ameliyatÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

KÄ±kÄ±rdak vermeyi kendisinin teklif ettiÄŸini anlatan Gül, ÅŸöyle devam etti:

"Daha önceki ameliyatlarÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. OÄŸlumun kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ± için benim isteÄŸimle kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ±m alÄ±ndÄ±. Bunu teklif ettiÄŸimde biraz düÅŸündüler. Mecburen kabul ettiler. ArtÄ±k baÅŸka çare kalmamÄ±ÅŸtÄ±. OÄŸlum için ne gerekirse yapmaya hazÄ±rÄ±m. Çok ÅŸükür baÅŸarÄ±lÄ± oldu, beklediÄŸimize ulaÅŸtÄ±k. Allah'a ÅŸükürler olsun. Mehmet Hoca bizim için elinden geleni yaptÄ±. Hiçbir ücret talep etmedi. Allah hiçbir anneyi evladÄ±yla imtihan etmesin. Ben ÅŸu an evladÄ±mla büyük bir imtihandayÄ±m. Çok ÅŸükür imtihanÄ±mÄ±z güzel geçti. OÄŸlumun kulaÄŸÄ± yokken arkadaÅŸ çevresinden uzaklaÅŸtÄ±, sözlenmiÅŸti o da bozuldu, zor günler geçirdik."

Ümit Gül de çok sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±k çok mutlu olduÄŸunu söyledi.