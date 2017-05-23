FlaÅŸ Marketler zincirinin deposunda bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n

TÃ¼rkiye genelinde bulunan Ã¼nlÃ¼ marketin bÃ¶lge deposunda Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Tokat'ta bir marketler zincirinin bölge deposunda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±nÄ± söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir marketler zincirinin bölge deposundaki idari kÄ±sÄ±mda sabah erken saatlerde bilinmeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±nÄ± fark eden güvenlik görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi. Tokat Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangÄ±nÄ± söndürmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Ekiplerin yangÄ±nÄ± söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.