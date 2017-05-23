Havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak 23 MayÄ±s yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurdun bazÄ± bÃ¶lgelerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:
Ankara:ParçalÄ± ve çok bulutlu, bugün öÄŸle saatlerinden sonra hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17
Ä°stanbul:ParçalÄ± ve çok bulutlu, bugün öÄŸle saatlerine kadar hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21
Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 26
Adana:ParçalÄ± ve çok bulutlu, bugün akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 24
Antalya:ParçalÄ± ve çok bulutlu, bugün akÅŸam saatlerine kadar doÄŸu ilçeleri hafif saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 28
Samsun:ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16
Trabzon:ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸlar yerel olarak kuvvetli 15
Erzurum:ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸlar yerel olarak kuvvetli 15
DiyarbakÄ±r:ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸlar kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli 21