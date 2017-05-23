Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/05/2017 11:12

Ä°zmir'de terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisi 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

terÃ¶r operasyonu

Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n eylem ve faaliyetlerine yönelik soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat Åžubesi ekipleri, kent merkezi, BayÄ±ndÄ±r, TorbalÄ± ve Menemen ilçelerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.Operasyonda, terör örgütü üyesi olduklarÄ± gerekçesiyle 18 ÅŸüpheli yakalandÄ±.ZanlÄ±larÄ±n adreslerindeki aramalarda, çok sayÄ±da materyal ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler, iÅŸlemleri için emniyete götürüldü.

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Tansu Ã‡iller

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