Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/05/2017 11:18

TSK'da FETÃ– operasyonu 144 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

tsk operasyon

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerin'deki FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda 144 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapÄ±lanmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturmada, 144 kiÅŸi hakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan gözaltÄ± kararÄ± kararÄ± üzerine polis ekipleri, Ä°stanbul merkezli birçok ilde operasyon baÅŸlattÄ±.Åžüphelilerin yakalanmasÄ± için 35 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenleyen Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin, ÅŸu ana kadar kentte 20 civarÄ±nda kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.DiÄŸer ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± amacÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 40 ilde operasyonlarÄ±n sürdüÄŸü belirtildi.

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