TÃ¼rkiye SMA hastasÄ± minik Ece iÃ§in seferber oldu

Kas hastalÄ±ÄŸÄ± olan SMA ile mÃ¼cadele eden Ece BoyacÄ±oÄŸlu'nun yÃ¼rÃ¼yebilmesi iÃ§in 800 bin TL gerekiyor

Küçük Ece'nin yürümesi için 800 bin TL daha gerekiyor. Bir tür kas hastalÄ±ÄŸÄ± olan SMA'yla (Spinal Muskular Atrofi) mücadele eden 2,5 yaÅŸÄ±ndaki Ece BoyacÄ±oÄŸlu için tüm Türkiye seferber oldu ve her kesimden destek geldi. Ancak Ece’nin tedavisi için hâlâ 800 bin TL'ye ihtiyaç var.

Ä°stanbul'da, 16 aylÄ±kken SMA tanÄ±sÄ± konulan Ece'nin hikâyesini artÄ±k pek çok kiÅŸi biliyor. 2,5 yaÅŸÄ±ndaki küçük Ece, bir çeÅŸit kas hastalÄ±ÄŸÄ± olan SMA yüzünden yürüyemiyor ve her gün fizik tedavi görüyor. Ece BoyacÄ±oÄŸlu'na ve diÄŸer SMA hastalarÄ±na umut olabilecek tedaviyle ilgili ilaç, ABD'de 2016 AralÄ±k sonunda onaylandÄ± ve satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±. Ancak 1 kutusu 140 bin 265 dolar olan ilacÄ± SGK karÅŸÄ±lamÄ±yor. Ece'nin ilk etaptaki tedavisi için gerekli 4 kutu ilacÄ±n fiyatÄ± ise yaklaÅŸÄ±k 561 bin dolar.

ECE Ä°ÇÄ°N ZAMAN ÇOK ÖNEMLÄ°

Ece BoyacÄ±oÄŸlu'nun ailesinin zamanla yarÄ±ÅŸan kÄ±zlarÄ± için Valilik onayÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ±, Türkiye'nin dört bir yanÄ±ndan ilgi gördü. “Ece'ye Umut Ol” baÅŸlÄ±klÄ± kampanyada ÅŸimdiye dek 1 milyon TL'yi aÅŸkÄ±n para toplandÄ±. Ancak Ece'nin tedavisinin baÅŸlayabilmesi için 800 bin TL daha gerekiyor. KampanyayÄ± organize eden, küçük Ece'nin teyzesi Ä°pek BadÄ±rgalÄ±, gelinen noktayÄ± ÅŸöyle deÄŸerlendirdi:

“Öncelikle bizden desteÄŸini esirgemeyen herkese çok teÅŸekkür ediyorum. Bu kampanya sayesinde yalnÄ±z ve çaresiz olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gördük. Ece'yi tanÄ±yan ya da tanÄ±mayan binlerce iyi kalpli insan, kampanya için seferber oldu. Kamuoyunda SMA hastalÄ±ÄŸÄ± konusunda önemli bir farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸtu. Ece'nin ilaçlarÄ±nÄ± alabilmemiz için 800 bin TL'ye daha ihtiyaç var. Bu ilaç belli bir kas kaybÄ± olduktan sonra maalesef iÅŸe yaramÄ±yor ve Ece'miz zamanla yarÄ±ÅŸÄ±yor. O yüzden tedaviye bir an önce ulaÅŸmamÄ±z çok önemli. Ece ve Ece gibi SMA hastalarÄ± ilaç bekliyor. Hiç unutulmamasÄ± gereken bir konuyu gündemde tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir an evvel tüm SMA hastalarÄ± için bu ilacÄ±n ülkemize getirilip, tedavinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± arzuluyoruz. Tüm SMA hastalarÄ±nÄ±n sürdürülebilir bir tedaviye eriÅŸmesi ancak ve ancak devletimizin desteÄŸiyle mümkün olabilir.”

ECE’NÄ°N VALÄ°LÄ°K ONAYLI KAMPANYA HESABI

ECE BOYACIOÄžLU

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