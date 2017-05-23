Deprem mÃ¼dÃ¼rÃ¼nden korkutan aÃ§Ä±klama

Manisa'da yapÄ±lan bir panelde konuÅŸma yapan Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi (DEÃœ) Deprem AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (DAUM) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Hasan SÃ¶zbilir yapÄ±lan son araÅŸtÄ±rmalar hakkÄ±nda korkutan aÃ§Ä±klamada bulundu

Manisa'nÄ±n Salihli ilçesinde Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± iÅŸbirliÄŸinde panel düzenlendi.

Panele konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar hakkÄ±nda bilgi verdi. Manisa bölgesindeki faylar hakkÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Prof. Dr. Sözbilir ÅŸu ifadelere yer verdi:

"DÄ°RÄ° FAYLARIMIZ MEVCUT"

Manisa ve AlaÅŸehir çevresinde tarihsel dönemlerden beri depremler meydana geliyor. Manisa'yÄ± önemli anlamda etkileyen 1845 depremleri var. Bu depremlerde önemli can ve mal kayÄ±plarÄ± olmuÅŸtur. Daha yakÄ±n olarak 1969 depremleri var ve bu depremlerde AlaÅŸehir'de 50'ye yakÄ±n vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ ve mal kayÄ±plarÄ± olmuÅŸtur.

"ZAMANI KONUSUNDA BÄ°LGÄ°MÄ°Z YOK"

DolayÄ±sÄ±yla bu bölgemizde diri faylarÄ±mÄ±z mevcuttur. Diri faylarÄ±mÄ±z çok sayÄ±dadÄ±r ve bu faylarÄ±mÄ±zÄ±n uzunluÄŸu ise 50-60 km civarÄ±ndadÄ±r. Bu faylar geçmiÅŸ tarihlerde 7 büyüklüÄŸünde depremler üretmiÅŸtir. Bu dönemde meydana gelen 5 büyüklüÄŸündeki depremler ise bu fay ve buna baÄŸlÄ± kollarÄ±n ürettiÄŸi depremlerdir.

Bunlar olaÄŸan depremlerdir. Bu depremlerle birlikte gelecekte de 7 büyüklüÄŸünde depremlerin olmasÄ± bekleniyor. Bunun zamanÄ± konusunda bilgimiz yok.

SarÄ±göl'den baÅŸlayÄ±p, Manisa'ya kadar uzanan fay segmentlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede SarÄ±göl, AlaÅŸehir, Killik, Salihli, AkçapÄ±nar faylarÄ± ile birlikte en önemli olan Manisa fayÄ± var. Manisa fayÄ±nÄ±n ve Salihli segmentinin önemli özellikleri var. Çünkü ikisi de kentin merkezinden geçiyor.

Birçok yapÄ±da bu faylarÄ±n üzerine bulunmaktadÄ±r. Bu faylar deprem üretirse, bu faylarÄ±n üzerindeki yapÄ±larÄ±n zarar görmesi olasÄ±dÄ±r. Öncelikle yapÄ±lmasÄ± gerekenler, bu faylarÄ±n kent ölçeÄŸinde 1/1000 ölçekli imar haritalarÄ±nda, haritalanmasÄ± gerekiyor.

KÄ±sacasÄ± faylar nerden geçiyor, hangi evin, saÄŸÄ±ndan mÄ± solundan mÄ± geçiyor bu bilimsel verilerle ortaya konmasÄ± gerekiyor. Bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± Salihli Belediyesi yaptÄ±rÄ±yor. AyrÄ±ca hangi bina sÄ±vÄ±laÅŸma üzerinde olduÄŸunun belirlenmesi içinde envanteri çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi.

Son Manisa depremlerinin geniÅŸ bir bölgede hissedilmesi ile ilgili olarak Prof. Dr. Sözbilir, "Bunlar depremlerin oluÅŸum mekanizmasÄ± ile ilgili olaylardÄ±r. Oradaki üst kabuÄŸun kendi mitolojik ve yapÄ±sal özellikleri ile ilgilidir. Bunlar sÄ±ÄŸÄ± depremlerdir. Ne kadar sÄ±ÄŸÄ± deprem olursa, hissedilme oranÄ± da o kadar artmaktadÄ±r." dedi.