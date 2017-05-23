Ankara'da 24 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ bu yollar trafiÄŸe kapalÄ±

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi 73. Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± nedeniyle Ankara'da bazÄ± yollar 24 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Ankara ValiliÄŸinin açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸkanlarÄ± ile yabancÄ± misyon mensuplarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi 73. Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±, 24 MayÄ±s 2017 ÇarÅŸamba günü 08.00-18.00 saatleri arasÄ±nda TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapÄ±lacaktÄ±r.

Söz konusu genel kurul ile ilgili olarak 24 MayÄ±s 2017 ÇarÅŸamba günü saat 07.00'den itibaren toplantÄ± sona erene kadar Alpaslan TürkeÅŸ Caddesi (BeÅŸtepe Köprüsü SöÄŸütözü Caddesi istikameti giriÅŸ varyantÄ±) araç trafiÄŸine kapatÄ±lacaktÄ±r.

Bu güzergâhÄ± kullanan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, trafiÄŸe kapatÄ±lan yol durumunu dikkate almalarÄ±nÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilmektedir"