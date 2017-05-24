Adana'da ÅŸafak vakti dev operasyon 15 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Adana Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan operasyon sonucunda 15 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da çeÅŸitli suçlardan aranan 15 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Adana Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, kent merkezinde çeÅŸitli suçlardan aranan kiÅŸilere yönelik ÅŸafak vakti eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.Özel Harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda ekipler, sokaklarda zÄ±rhlÄ± araçlarla güvenlik önlemi aldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 250 polisin görev yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde polislerin geldiÄŸini haber alan bir kiÅŸi kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken yakalandÄ±.Operasyon kapsamÄ±nda, "mala zarar verme", "kullanmak için uyuÅŸturucu madde satÄ±n alma", "hÄ±rsÄ±zlÄ±k", "dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k", "uyuÅŸturucu ticareti" suçlarÄ±ndan aranan 15 kiÅŸi yakalandÄ±.ÅžahÄ±slar, iÅŸlemler için emniyete götürüldü.