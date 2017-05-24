Tunceli'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 asker yaralandÄ±

Tunceli'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda iki asker yaralandÄ±

Tunceli'de güvenlik güçleriyle çatÄ±ÅŸmaya giren terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirmesi sonucu iki askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kent merkezinin Çiçekli bölgesinde yürütülen operasyon kapsamÄ±ndaki arama ve tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda teröristler tarafÄ±ndan önceden döÅŸenmiÅŸ patlatÄ±lmaya hazÄ±r el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geçirildiÄŸi belirtildi.

Bölgede devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda terör örgütü mensuplarÄ±yla sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sa süreli çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± duyurulan açÄ±klamada, "ÇatÄ±ÅŸma esnasÄ±nda teröristlerin döÅŸemiÅŸ olduÄŸu iki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak ettirilmesi sonucu iki kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Askerlerimiz gerekli tedavinin yapÄ±lmasÄ± için hastaneye sevk edilmiÅŸ olup saÄŸlÄ±k durumlarÄ± iyidir." ifadelerine yer verildi.

ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan teröristlerin tahmini kaçÄ±ÅŸ güzergahlarÄ±nÄ±n bölgede konuÅŸlu bulunan obüs ile ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan açÄ±klamada, bölgede operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi ve kentte terörist unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n azim ve kararlÄ±lÄ±kla sürdürüldüÄŸü vurgulandÄ±.