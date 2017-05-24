Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/05/2017 09:31

Yurtta havalar nasÄ±l olacak 24 MayÄ±s il il hava durumu

TÃ¼rkiye hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± normal seyrinde devam edecek

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 21

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k 22

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 26

Bursa: Az bulutlu ve açÄ±k 24

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah ve öÄŸle saatlerinde hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, sabah ve öÄŸle saatlerinde hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren az bulutlu 24

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