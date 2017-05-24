Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/05/2017 12:26

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± dahil 79 kiÅŸi hakkÄ±nda flaÅŸ karar

bylock operasyonu

FETÃ–'ye yÃ¶nelik darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 79 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve aralarÄ±nda Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n da olduÄŸu 79 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerden 56'sÄ±nÄ±n aktif olarak söz konusu belediyelerde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 23'ünün ise kurumlarÄ±ndan ihraç edildiÄŸi öÄŸrenildi.Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan bazÄ± ÅŸüpheliler, ifadeleri alÄ±nmak üzere emniyete götürüldü.

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